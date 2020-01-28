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Все белорусские представители покинули Australian Open-2020

28.01.2020 14:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Все белорусские представители покинули Australian Open-2020
Женская теннисная ассоциация

В Мельбурне на решающие стадии вышел первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграли в четвертьфинале парного разряда.

Все белорусские представители покинули Australian Open-2020 Арина Соболенко не смогла выйти во второй круг Australian Open-2020

Белоруске и бельгийке противостояли сестры из Тайваня Хао-Чин Чань и Латиша Чань. Соболенко и Мертенс не смогли обыграть соперниц и уступили в двух сетах – 7:6 (9:7), 6:2. Таким образом, турнир покинула последняя из представителей Беларуси.

Результаты белорусских теннисистов на Australian Open-2020:

  • Арина Соболенко – первый круг одиночного женского разряда; четвертьфинал женского парного разряда;
  • Александра Саснович – первый круг одиночного женского разряда; третий круг женского парного разряда;
  • Егор Герасимов – второй круг одиночного мужского разряда;
  • Илья Ивашко – первый круг одиночного мужского разряда;
  • Андрей Василевский – первый круг парного мужского разряда.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2020 завершится 2 февраля.

 
 
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Последней из наших спортсменок турнир покинула Арина Соболенко.
 
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