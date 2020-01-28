Все белорусские представители покинули Australian Open-2020

Источник материала: Аргументы и факты

В Мельбурне на решающие стадии вышел первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграли в четвертьфинале парного разряда.

Белоруске и бельгийке противостояли сестры из Тайваня Хао-Чин Чань и Латиша Чань. Соболенко и Мертенс не смогли обыграть соперниц и уступили в двух сетах – 7:6 (9:7), 6:2. Таким образом, турнир покинула последняя из представителей Беларуси.

Результаты белорусских теннисистов на Australian Open-2020:

Арина Соболенко – первый круг одиночного женского разряда; четвертьфинал женского парного разряда;

Александра Саснович – первый круг одиночного женского разряда; третий круг женского парного разряда;

Егор Герасимов – второй круг одиночного мужского разряда;

Илья Ивашко – первый круг одиночного мужского разряда;

Андрей Василевский – первый круг парного мужского разряда.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2020 завершится 2 февраля.