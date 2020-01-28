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Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента

28.01.2020 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Акция протеста в Барселоне закончилась массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента

Накануне каталонский парламент принял решение лишить главу автономного сообщества депутатского мандата. В результате – начались митинги.

Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента

Активисты жгли и переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и забрасывали правоохранителей бутылками. Некоторые пытались прорваться через полицейские кордоны в здание парламента.

Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента

Для разгона митингующих стражам порядка пришлось применить силу. Несколько человек задержаны.

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Новости Испании. Акция протеста в Барселоне закончилась массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне каталонский парламент...
 
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Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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