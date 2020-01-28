Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Акция протеста в Барселоне закончилась массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Накануне каталонский парламент принял решение лишить главу автономного сообщества депутатского мандата. В результате – начались митинги.





Активисты жгли и переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и забрасывали правоохранителей бутылками. Некоторые пытались прорваться через полицейские кордоны в здание парламента.





Для разгона митингующих стражам порядка пришлось применить силу. Несколько человек задержаны.