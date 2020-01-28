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Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Акция протеста в Барселоне закончилась массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне каталонский парламент принял решение лишить главу автономного сообщества депутатского мандата. В результате – начались митинги.
Активисты жгли и переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и забрасывали правоохранителей бутылками. Некоторые пытались прорваться через полицейские кордоны в здание парламента.
Для разгона митингующих стражам порядка пришлось применить силу. Несколько человек задержаны.
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Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента
Новости Испании. Акция протеста в Барселоне закончилась массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне каталонский парламент...
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