Вертикальный брус, деревянная крыша. Архитектор из России построил для себя оригинальный дом

Источник материала: Tut.by

Архитектор Сергей Мишин построил дом для своей семьи в дачном поселке Вырица под Питером. Это очень необычный проект — у него деревянные стены и крыша, а саму постройку можно сравнить со средневековым кораблем. Автор и владелец оригинального строения рассказал The Village о сложностях строительства по своему же проекту и опыте эксплуатации дома с деревянной кровлей.





Участок прапорщика

Участок, который архитектор купил, был окружен монументальным забором с бетонными шариками. Изначально в планах было его снести, так как по стилистике совершенно не вязался с будущим домом.

— Только я собрался сносить забор, как зашел местный житель и рассказал историю этого забора, — объясняет Сергей Мишин. — Раньше участок принадлежал некоему прапорщику, который работал на аэродроме Сиверский. Когда началась перестройка, военная часть развалилась, наступил хаос. Этот прапорщик снял со всех самолетов авионику, загрузил Ил-76, угнал его в Германию, там продал груз и получил мешок валюты. На эти деньги он решил построить здесь дворец с колоннами. Он успел только возвести забор — и тут афера раскрылась, а прапорщика посадили. Я теперь смотрю на этот забор и понимаю, что не в силах его снести, что это нарратив, история преступления и наказания, которая многого стоит.





От покупки участка до начала строительства прошло несколько лет — архитектор выяснял пожелания всех членов семьи.

— Строить дом для семьи намного сложнее, чем для постороннего заказчика, — говорит он. — Для близких людей хочется сделать что-то по-настоящему хорошее: если они недовольны, это ранит. А заказчик — человек чужой: если он недоволен — ну и ладно, может быть, не понимает чего-то. Хотя в идеале и с заказчиком надо бы работать как с близким человеком.

Финны и дождливое лето

Готовый проект отправили на маленькую фабрику по производству домов в Финляндии. Примерно через полгода дом был годов и доставлен на участок. Это был дом-конструктор: каждое бревнышко пронумеровано, все расписано.





Дом полностью построили за лето 2016 года. Правда, немного не повезло: в тот период постоянно шли дожди, все пропиталось влагой. Но финны славятся тем, что очень хорошо сушат древесину: если говорят, что семь процентов влажности, значит, так и есть. Видимо, из-за хорошей сушки влага ушла. По крайней мере, сейчас дом сухой, нет плесени.

Крыша-стены

И крыша, и стены обшиты сибирской лиственницей. Архитектор до этого изучил вопрос строительства домов с деревянными крышами — так строили и в Норвегии, и на Руси.

— Выбрал доску из сибирской лиственницы — хорошую, толстую. Мне хотелось, чтобы это был темный дом, но при этом некрашеный (иначе со временем его пришлось бы перекрашивать, а я ленив). Тогда мы со строителями взяли горелку и обожгли доски, а потом обшили ими дом.













На границе стены и крыши принято устраивать карнизы, но я их не выношу. В принципе, бескарнизный срез, когда стена переходит в крышу, — известный в архитектуре прием. Но в этом случае обычно делают скрытый водосток, что тоже проблема: он забивается хвоей и мусором. Опять же, лень мне подсказала: «Сережа, ты же не будешь его чистить». Я пересмотрел кучу номеров моего любимого немецкого журнала Detail и решил вовсе не делать водостоков. Вода стекает под досками (они с щелями) по водозащитной мембране, попадает в землю, а там закопана дренажная труба. Элементарная конструкция, не требующая никакого ухода. Доски вентилируются и не гниют, все работает. Доски со временем сереют. Ну и славно. Все мы со временем сереем.





Внутри мы решили оставить как есть прекрасные брусья, из которых построен дом, только немного помазали белой краской, чтобы создать эффект дымчатости. Получилось, что дом снаружи закопченный, а внутри — дымчатый.

Дом-корабль

В доме Сергея Мишина применена технология вертикального бруса. У нее масса преимуществ. Во-первых, архитектор не связан геометрией: если из обычного бруса получится построить только прямоугольный в плане дом, то из вертикального — криволинейный, с тупыми/острыми углами и так далее. Проще оперировать формой. Во-вторых, естественность: дерево растет вертикально, поэтому горизонтальные дома нелогичны — происходит усадка, надо периодически подтесывать оконные и дверные проемы. У вертикального бруса усадка практически отсутствует.









Плюс еще и в том, что брусья одновременно являются внутренней отделкой.

— Мне нравится, что этот дом нестерильный. Потом, тут скрытая разводка: между брусьями есть специальные каналы, где и проходят провода. И в конструкции почти нет металла: дом собран на деревянных нагелях, как средневековый корабль. Он очень теплый. И здесь какая-то невероятная тишина, особенно ночью, даже страшно становится. Когда я один тут хожу, стараюсь какие-то звуки издавать: разговаривать сам с собой или напевать.





Архитектор отказался делать дизайнерский интерьер — по его словам, «все это заимствованное, мертвое, чужое, кичливое». Поэтому мебель в доме — сборная солянка.

— Мне кажется отвратительным, когда дизайнер специально подбирает модную, стильную мебель. Я думаю, что мебель — это личное, она должна быть следствием жизни: какой-то предмет остался от бабушки, что-то подарили друзья, что-то ты нашел на помойке, а что-то купил в путешествии. Это, как и одежда, отпечаток личности. Я ненавижу дизайнерские интерьеры.