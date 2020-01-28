Бракосочетания

За прошедший период в районе зарегистрировано 7 браков: 5 — в Смолевичском отделе загс, по одному в Драчковском и Заболотском сельисполкомах.

Впервые вступили в брак Сергей Загдак и Алеся Шишко, Александр Пашкевич и Виктория Сорока, Сергей Яскевич и Тамара Дорожинская, Кирилл Грак и Алина Шмыд.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.

В Заболотском сельисполкоме Александр и Светлана Чириковы из агрогородка Заболотье зарегистрировали рождение сына Матвея, первого ребенка в семье.

В Усяжском сельисполкоме рождение сына Николая зарегистрировали Николай и Юлия Стрельченя из д. Кривая Береза.

В Жодинском сельисполкоме Александр и Светлана Сорокины из агрогородка Барсуки зарегистрировали рождение дочери Кристины.

В Смолевичском отделе загс:

Александр и Валерия Хламовы зарегистрировали рождение дочери Златы, первого ребенка в семье. Денис и Яна Гуздельские зарегистрировали рождение первого ребенка в семье — сына Дамира. Рождение третьего ребенка в семье, сына Артема, зарегистрировали Сергей и Светлана Нагрушевичи.

Ушли из жизни

В районе зарегистрировано 12 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Драчковский, Заболотский и Жодинский сельисполкомы. Две смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс. Плисский сельисполком зарегистрировал 3 смерти, Усяжский сельисполком — 4 смерти.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).