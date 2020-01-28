Умерли уже 106 человек, ВОЗ забила тревогу. Что нужно знать про новый коронавирус из Китая

Источник материала: KYKY

В декабре 2019 года в китайском 11-миллионом городе Ухань появился вирус типа 2019-nCoV, который сейчас убил уже 106 человек и заразил 4,6 тысячи. То есть за два дня (с 26 по 28 января) число зараженных выросло больше, чем в два раза. О том, откуда взялся вирус, никто не знает. Но ученые предполагают, что источником могут быть рыбы, или змеи, или летучие мыши, потому что первые пострадавшие от вируса приходили на рынок в Ухане. Но известно точно, что вирус передается от человека к человеку.

Болезнь вызывает острый респираторный синдром. У зараженных повышается температура, начинает кашель, одышка и боль в груди. Но врачи уверяют, что при вирусе не всегда наблюдается лихорадка. Китайские медики отмечают, что первые признаки заражения новым коронавирусом – диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой. Среди других возможных первых признаков заражения – головные боли, учащенное сердцебиение и ощущение стеснённости грудной клетки.

Большинство заболевших находятся в Ухане, однако вирус успел распространился по всей планете. За пределами Китая выявлено как минимум 65 случаев, в том числе в США и Австралии, в Японии, во Франции, в Канаде и Германии, Непале, Японии, Южной Корее, Таиланде и так далее. До Беларуси коронавирус не дошел: как утверждают в Минздраве, в нашей стране нет пациентов с подобным диагнозом. Не дошел он и до Украины, о чем поспешили сообщить СМИ. Там правда есть пациент с коронавирусом, но не китайским.

Из-за вспышки эпидемии власти Китая закрыли на карантин с десяток городов. Люди, которые находятся там, говорят , что аэропорты, метро закрыты, общественный транспорт не ходит, ездят только такси. Школы, государственные учреждения не работают. Все въезды и выезды в город засыпаны песком. ВОЗ, которая изначально считала угрозу от коронавируса «умеренной», поменяла свое мнение – теперь она оценивает уровень распространения вируса как высокий.

А что в Беларуси?

В нашей стране усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса, пишет TUT.by. Пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации беларусам, которые едут в эту страну или в ней находятся:

избегать контактов с животными, птицами;

не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы;

не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты;

исключить тесные контакты с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

А для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций советуют:

мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;

проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.