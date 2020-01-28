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Обрадовался снегу? Необычный поступок дорожного рабочего сняли на видео в России

28.01.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Нижнего Новгорода снял на видео необычное поведение дорожного рабочего. Кажется, у того выдалась свободная минутка, он очень обрадовался выпавшему снегу и решил сделать что-то красивое. Вышло действительно забавно: посмотрите сами!

 
 
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