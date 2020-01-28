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Главы правительств стран ЕАЭС соберутся в Алматы, чтобы обсудить интеграционные препятствия
28.01.2020 15:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 31 января в Алматы (Казахстан).
Главы правительств обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза и дальнейшее совершенствование его нормативно-правовой базы. Особое внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза".
Планируется обсудить также инициативы по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений.
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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 31 января в Алматы (Казахстан).
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