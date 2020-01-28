Главы правительств стран ЕАЭС соберутся в Алматы, чтобы обсудить интеграционные препятствия

Источник материала: Ежедневник





Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 31 января в Алматы (Казахстан).

Главы правительств обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза и дальнейшее совершенствование его нормативно-правовой базы. Особое внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза".

Планируется обсудить также инициативы по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений.