Вступил в законную силу приговор суда Смолевичского района в отношении водителя, осужденного по ч.2 ст.317 УК к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Установлено, что 37-летний житель г.Борисова, управляя автопоездом в составе седельного тягача «SCANIA R 440» и полуприцепа «KRONE MEGALINER PLUS SDP27», принадлежащих ООО «Р», 15 мая 2019 года около 13 часов 40 минут в светлое время суток, двигаясь по автодороге М1 «Брест-Минск-Граница Российской Федерации» со стороны г.Минска в направлении границы Российской Федерации вблизи д.Березовая Гора Смолевичского района Минской области со скоростью не менее 87 км/ч, нарушил требования подпункта 7.2 пункта 7, подпункта 87.2 пункта 87 Правил дорожного движения.

Имея реальную возможность заблаговременно наблюдать стоящий впереди в его полосе движения в связи с проводимыми дорожными работами грузовой специальный самосвал «MAZ-5516 А5», проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке, не принял своевременных мер к снижению скорости движения или остановке транспортного средства, совершил наезд на указанный самосвал, в результате чего последний продвинулся вперед и совершил наезд на находившегося в его передней части и выполнявшего дорожные работы гражданина Ш., а также на грузовой специальный автомобиль «MAZ-5337 А2-340 TAYFUN».

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия водитель Л., находившийся за рулем автомобиля «MAZ-5516 А5», скончался на месте, гражданину Ш. были причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Начальник отдела

прокуратуры Минской области Андрей Лытин