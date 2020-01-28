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За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские нефтяники ставят рекорд за рекордом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При строительстве скважин на Вишанском месторождении в Светлогорском районе специалисты сумели пробурить за сутки 410 метров породы. Предыдущий рекорд 402 метра на аналогичном оборудовании в Беларуси был установлен в октябре 2019 года.
И это не единственные достижения отрасли. Для поддержания стабильного объёма добычи нефти в Беларуси значительно выросли объёмы геолого-разведочных работ.
В 2020 году количество действующих нефтяных месторождений в Беларуси увеличится до 62-х, а объёмы добычи нефти превысят 1 миллион 700 тысяч тонн. Кстати, этот показатель белорусским нефтяникам удаётся наращивать уже четвёртый год к ряду.
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники ставят рекорд за рекордом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При строительстве скважин на Вишанском...
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