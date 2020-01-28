В Минске «легковушка» сбила велосипедиста, двигавшегося по проезжей части

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло около 7 часов вечера 27 января в Минске. По информации ГАИ, при совершении разворота вблизи дома №2 по ул. Каролинской водитель Subaru столкнулся с 24-летним велосипедистом, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

В результате инцидента велосипедист получил травмы. Он был доставлен в больницу для обследования. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

В ГАИ напомнили: согласно п.148 ПДД движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару либо пешеходной дорожке. Движение по проезжей части допустимо лишь при отсутствии указанных элементов дороги или недопустимости движения по ним.