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Спустя полвека нейросеть разгадала финал самого знаменитого побега из Алькатраса

28.01.2020 16:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Тюрьма Алькатрас известна как одна из самых суровых и охраняемых тюрем в мире. Она расположена на острове в заливе Сан-Франциско, и говорят, что из нее невозможно сбежать. Тела редких беглецов, которые преодолевали охранников, все стены и даже решетки, все равно убивало течение. По крайней мере, так было до 1962 года, пока из Алькатраса не пропали трое мужчин. Это событие считается самым громким за всю историю тюрьмы, но спустя полвека искусственный интеллект разгадал его финал.

11 июня 1962 года из Алькатраса бесследно исчезли Фрэнк Моррис и братья Энглин – Джон и Кларенс. Эта троица сделала дыру в стене с помощью заточенных ложек, «спать» в камерах вместо себя уложили кукол из папье-маше, а залив пытались переплыть на надувной лодке из полусотни дождевиков. Всего из Алькатраса старались бежать 36 узников. До нынешнего момента считали, что все они погибли либо утонули в водах залива, пишет Ibbonline.

В 2015 году друг семьи Энглинов опубликовал фото, снятое в Бразилии через 13 лет после побега. Он утверждал, что на снимке Джон и Кларенс. Доказать его слова не вышло, и шумиха утихла. И вот исследовать фотографию взялись компания Rothco и специалисты по распознаванию лиц из ирландской Identv.

ИИ дает возможность сделать уникальный «математический отпечаток» чьего-либо лица, а потом его сравнивают с другими образцами и ищут совпадения. По итогу, рассмотрев фото из Бразилии, нейросеть с вероятность 99,7% решила, что видит Джона и Кларенса Энглин. Похоже, братья стали единственными, кто не просто успешно сбежал из Алькатраса, но еще и остался в живых. А насчет Фрэнка Морриса информации по-прежнему нет.

 
 
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Тюрьма Алькатрас известна как одна из самых суровых и охраняемых тюрем в мире. Она расположена на острове в заливе Сан-Франциско, и говорят, что из нее невозможно...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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