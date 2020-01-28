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Сын помог родителям повторить фото 30-летней давности. И узнал удивительную историю их любви

28.01.2020 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Студент помог родителям воссоздать фотографию, сделанную 28 лет назад. Это покорило множество сердец пользователей соцсетей.

По информации Daily Mail, 21-летний Рей Пьюзон поделился в Twitter двумя фотографиями, которые были сделаны на пляже Лингайен на Филиппинах с разницей в почти 30 лет.

Эти два снимка были сделаны в одном и том же месте, родители Рея стоят в аналогичной позе, что и на старой фотографии, в одинаковой одежде, отличает их лишь дата – первый сделан в 1992 году, а последний снимок – 11 января 2020 года.

«Мои родители попросили меня сфотографировать их в том же месте, чтобы воссоздать снимок 1992 года», – пишет Рей под фотографиями, которые собрали более 100 тысяч лайков.

Сын помог родителям повторить фото 30-летней давности. И узнал удивительную историю их любви

Семья поделилась трогательной историей, которая стоит за фотографией.

Рамон Пьюзон познакомился с Нелой, когда они были еще 20-летними студентами колледжа, в котором изучали компьютерную инженерию.

«Мы очень быстро стали близки и неразлучны, вскоре начали встречаться», – вспоминает Рамон, которому сейчас 49 лет. Во время каникул в декабре 1991 года, Нела уехала в Лингайен, чтобы провести Рождество вместе со своей семьей, но не вернулась к началу следующего семестра в колледж.

«Она не появилась в первый учебный день, и я связался с ее двоюродным братом, который сообщил, что Нела сильно заболела и вынуждена пропустить семестр, чтобы поправиться. Я был в полной растерянности и не знал, что мне делать дальше. У них отсутствовал городской телефон, но я должен был узнать, чем заболела Нела и насколько все серьезно».

Встревоженный Рамон отправился в Лингайен, чтобы лично убедиться в том, что Нела в порядке. Мужчина отметила, что его до остановки провел отец и рассказал, как добираться дальше. Поездка на автобусе заняла около 5 часов. «Я отправился в неизвестный мне город, решительно настроенный найти Нелу по адресу, который мне дал ее брат. В итоге я смог найти ее дом и узнать некоторые подробности о состоянии здоровья. Ей требовалось пропить курс лекарств, это должно было занимать не менее 3 месяцев, поэтому она была просто вынуждена пропустить семестр. Эта поездка позволила мне наконец-таки выдохнуть».

Сын помог родителям повторить фото 30-летней давности. И узнал удивительную историю их любви

В день визита парня, пара решила прогуляться по пляжу Лингайен. «Я впервые увидел этот пляж, он был невероятно красив. Песок и величественный океан, простирающийся в сторону Южно-Китайского моря – всё это составляло очень умиротворяющую картину». 

На следующее утро Рамон отправился назад в Манилу, где начал замечать, насколько одинокой его студенческая жизнь выглядит без любимой. Парень начал отправлять Неле по письму в день. Рамон вернулся в Лингайен в День святого Валентина.

«Я решил взять с собой фотоаппарат, чтобы сделать несколько фотографий вместе с ней. Это помогло бы мне легче пережить нашу временную разлуку. В тот день мы снова решили прогуляться по пляжу, но на этот раз вместе с нами была ее младшая сестра Белль, которую мы и попросили сфотографировать нас. Это был наш первый совместный снимок». 

Пара окончила колледж в 1993 году и вскоре поженилась.

«В 2009 году наш город сильно пострадал от тайфуна, в результате которого были утеряны практически все наши фотоальбомы, вместе со свадебными снимками. Сохранились лишь самые первые фотографии, сделанные еще в 1992 году. Мы старались каждый год приезжать в Лингайен и не могли не заметить того, как город изменился за все эти годы.

Вся окрестность изменилась до неузнаваемости после тайфуна, таким же, как и на снимке 1992 года, остался лишь памятник на пляже».

Сын помог родителям повторить фото 30-летней давности. И узнал удивительную историю их любви
Пара с сыном

Тогда отцу семейства и пришла в голову мысль сделать своей любимой сюрприз, повторив свой первый совместный снимок в том же месте. Перед поездкой в Лингайен он начал искать одежду со снимков 28-летней давности. «Я хотел, чтобы мы были в одежде тех же оттенков, что и на старом снимке. Мне повезло, что у жены уже была похожая красная футболка, но нужно было  заставить ее взять с собой белые штаны. Я просто написал ей, что моя мама хотела бы одолжить их.

Дальше я занялся своей одеждой. В магазине я не смог найти такую же коричневую рубашку с белым воротником, поэтому под коричневую майку пришлось поддеть белую футболку. Затем нужно было еще найти такой же пластиковый веер с фотографии, но с этим возникли трудности. Я сам собирал наши вещи, поэтому она даже не догадывалась о том, какой ее ждет сюрприз».

Забавная история произошла с одной влюбленной парой. Парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила (смотрите здесь).

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Студент помог родителям воссоздать фотографию, сделанную 28 лет назад. Это покорило множество сердец пользователей соцсетей. По информации Daily Mail, 21-летний Рей...
 
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