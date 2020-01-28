Беларусь усилила меры против нового коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси примут дополнительные меры, чтобы не допустить проникновения в страну нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник, передает РИА Новости.

«Планируется, что в национальном аэропорту «Минск» будет налажен двойной контроль», – заявил Караник.

Медики будут подниматься на борт самолета для выявления пассажиров с признаками вирусной инфекции. Паспортное и таможенное оформление пассажиров с признаками заболевания будет проводиться отдельно, пояснил министр.

Кроме того, уточняется список китайских студентов и работников, которые должны вернуться в Беларусь из отпусков. Будет развернут лабораторный контроль, в том числе в аэропорту. Все желающие, прибывающие из Китая, смогут бесплатно сдать лабораторные анализы. Также прибывающим из Китая будет раздаваться памятка на случай ухудшения состояния здоровья. В ней подчеркивается, что в ближайшие две недели при плохом самочувствии необходимо сразу вызывать скорую помощь.