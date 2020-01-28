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Беларусь усилила меры против нового коронавируса

28.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси примут дополнительные меры, чтобы не допустить проникновения в страну нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник, передает РИА Новости.

«Планируется, что в национальном аэропорту «Минск» будет налажен двойной контроль», – заявил Караник.

Медики будут подниматься на борт самолета для выявления пассажиров с признаками вирусной инфекции. Паспортное и таможенное оформление пассажиров с признаками заболевания будет проводиться отдельно, пояснил министр.

Кроме того, уточняется список китайских студентов и работников, которые должны вернуться в Беларусь из отпусков. Будет развернут лабораторный контроль, в том числе в аэропорту. Все желающие, прибывающие из Китая, смогут бесплатно сдать лабораторные анализы. Также прибывающим из Китая будет раздаваться памятка на случай ухудшения состояния здоровья. В ней подчеркивается, что в ближайшие две недели при плохом самочувствии необходимо сразу вызывать скорую помощь.

К настоящему времени число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло в Китае 4515 человек, из них 106 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии.



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Теги: Минск
 
 
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Медики обязаны подниматься на борт самолета для выявления заболевших. Оформление пассажиров с признаками заболевания будет проводиться отдельно.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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