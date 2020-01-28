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Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия
28.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, сообщили БЕЛТА в
Глава государства отметил, что это известие восприняли в Беларуси с большой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия в...
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