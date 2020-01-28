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Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это известие восприняли в Беларуси с большой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия в...
 
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