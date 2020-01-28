Персональные данные покупателей запретят передавать из одной торговой сети в другую

Источник материала: Ежедневник





Доработка нового законопроекта "О защите персональных данных" ко второму чтению обсуждалась 28 января на заседании рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по нацбезопасности.

Депутаты планируют рассмотреть этот документ в Овальном зале на предстоящей весенней сессии, сообщил БЕЛТА заместитель председателя профильной парламентской комиссии Игорь Мартынов.

"Этот закон коснется абсолютно всех граждан. Например, мы приходим в магазин и, не задумываясь, оставляем свои персональные данные, получая какую-нибудь скидочную карту. А потом этот магазин передает персональные сведения о гражданине в другую торговую сеть без его согласия. Человека могут начать беспокоить, звонить ему. Подобные действия будут считаться правонарушением, и оператор, собирающий информацию, будет нести ответственность. Человек, предоставляя свои личные данные где-либо, должен быть уверен, что они должны быть надежно защищены и никуда не передаваться. Об этом прописано в законопроекте", - рассказал депутат.