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В Бресте стартовал чемпионат города по нардам
28.01.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прошел первый тур открытого чемпионата города по длинным нардам, посвященный 30-летию Брестской организации воинов-интернационалистов.
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Цель мероприятия — популяризация спортивных нард в Бресте и области, а также привлечение к участию в соревновании воинов-интернационалистов и членов их семей.
Широко распространены нарды и в современных странах Азии. А во время войны в Афганистане игра была популярна у советских военнослужащих, порой это помогало налаживать взаимоотношения с местными жителями.
Условия соревнований и регистрации для участия в следующих турах чемпионата изложены
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Прошел первый тур открытого чемпионата города по длинным нардам, посвященный 30-летию Брестской организации воинов-интернационалистов. Цель мероприятия —...
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