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В Бресте стартовал чемпионат города по нардам

28.01.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прошел первый тур открытого чемпионата города по длинным нардам, посвященный 30-летию Брестской организации воинов-интернационалистов.

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Цель мероприятия — популяризация спортивных нард в Бресте и области, а также привлечение к участию в соревновании воинов-интернационалистов и членов их семей.

В Бресте стартовал чемпионат города по нардам


Руководство проведением чемпионата взяли на себя Сергей Пухальский, председатель городской организации «афганцев», а также Олег Копыркин и Эдуард Рясной. Место для турнира предоставило кафе «Корифей» на Волгоградской, 32.

В Бресте стартовал чемпионат города по нардам


История игры в нарды уходит в глубину веков, сражения на доске с использованием фишек и кубиков были известны ещё в Месопотамии и Древнем Египте.

В Бресте стартовал чемпионат города по нардам

Широко распространены нарды и в современных странах Азии. А во время войны в Афганистане игра была популярна у советских военнослужащих, порой это помогало налаживать взаимоотношения с местными жителями.

В Бресте стартовал чемпионат города по нардам

Условия соревнований и регистрации для участия в следующих турах чемпионата изложены здесь. У победителей будет возможность поучаствовать в турнире в городе Песочин в Украине.

 
Теги: Брест
 
 
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  Прошел первый тур открытого чемпионата города по длинным нардам, посвященный 30-летию Брестской организации воинов-интернационалистов. Цель мероприятия —...
 
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