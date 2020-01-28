В Бресте стартовал чемпионат города по нардам

Источник материала: Виртуальный Брест

Прошел первый тур открытого чемпионата города по длинным нардам, посвященный 30-летию Брестской организации воинов-интернационалистов.

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Цель мероприятия — популяризация спортивных нард в Бресте и области, а также привлечение к участию в соревновании воинов-интернационалистов и членов их семей.







Руководство проведением чемпионата взяли на себя Сергей Пухальский, председатель городской организации «афганцев», а также Олег Копыркин и Эдуард Рясной. Место для турнира предоставило кафе «Корифей» на Волгоградской, 32.







История игры в нарды уходит в глубину веков, сражения на доске с использованием фишек и кубиков были известны ещё в Месопотамии и Древнем Египте.





Широко распространены нарды и в современных странах Азии. А во время войны в Афганистане игра была популярна у советских военнослужащих, порой это помогало налаживать взаимоотношения с местными жителями.





Условия соревнований и регистрации для участия в следующих турах чемпионата изложены здесь . У победителей будет возможность поучаствовать в турнире в городе Песочин в Украине.