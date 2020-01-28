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Недорого и классно. 10 бюджетных средств для макияжа лица, за которые не стыдно

28.01.2020 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня найти удачные средства можно не только в люксе, но и в масс-маркете. Мы об этом, кстати, не первый раз рассказываем. Но — ура! — список нестыдного и бюджетного постоянно обновляется. И мы готовы это доказать: специально для вас мы собрали десятку отличных продуктов для макияжа лица, качество которых в разы выше, чем цена.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

Традиционно в нашу подборку включена только та косметика, которая доступна для жителей Беларуси без поездок за границу и посредников: любое из средств можно купить онлайн с прямой доставкой или в стационарных магазинах страны. Стоимость одного продукта не превышает 35 рублей.

В этом тексте мы рассказываем о представителях европейского масс-маркета. Кстати, недавно мы составляли и топ отечественных бьюти-средств: его можно найти здесь.

Тональные кремы

Найти хороший тональный крем даже в премиум-сегменте та еще задачка: один не перекрывает несовершенства, второй проваливается в поры и морщинки, третий не доживает до конца дня… Тем приятнее найти тон, который всего этого не делает, да еще и стоит совсем недорого. Как, например, Conceal&Define от Revolution Makeup и Conceal&Perfect от Milani.

Оба средства производители позиционируют как два в одном — тональный и консилер. Степень покрытия у них — от средней к плотной, в зависимости от того, чем вы будете наносить тон (спонжем или кистью). За стойкость переживать тоже не нужно: и тот, и другой крем продержатся на вас до конца рабочего дня, а то и дольше.







Консилеры

Если плотности тонального крема вам недостаточно, присмотритесь к консилеру Infallible от LÓreal: он такой пигментированный, что уж точно скроет все недостатки. А его объема вполне хватит, чтобы в экстренной ситуации использовать средство вместо тона. Единственный нюанс продукта — его обязательно нужно закрепить пудрой, даже на сухой коже.


Для противников кроющих средств у нас также есть вариант: светоотражающий консилер Radiant lift от Max Factor. Покрытие у него невесомое, поэтому такое средство подойдет лишь тем, у кого нет заметной синевы под глазами.


Пудра

В качестве закрепляющей пудры лучше выбирать рассыпчатую: она не добавит плотности макияжу. Например, вот эту Fixing powder от польского бренда WIBO. Пудра имеет легкий оттенок, но на коже становится абсолютно прозрачной. Макияж с ней держится до конца дня.


Бронзеры

Бронзеры актуальны не только летом, но и зимой: как еще имитировать эффект «вчера вернулась из отпуска» и скрывать аристократическую бледность? Кроме того, бронзеры — это отличный способ вернуть лицу (не скулам, а именно лицу) скульптуру после нанесения тона. Так что если у вас в коллекции еще нет подобного продукта, стоит им обзавестись.

В бюджетном сегменте есть много удачных вариантов, но мы, пожалуй, остановимся лишь на двух. City bronzer от Maybelline подойдет девушкам со светлой кожей (для них — оттенок 100) и тем, кто предпочитает матовые текстуры. А любительницам сияния стоит отправиться к стенду NYX: там их ждет бронзер California Beamin'.







Хайлайтеры

Говорят, тренд на хайлайтеры понемногу стихает. Но мы не готовы убрать их в дальний ящик: сияющая кожа — это все-таки очень красиво.

Если вы с нами согласны и как раз планировали купить новый хайлайтер, вот вам пара удачных бюджетных вариантов: NABLA в оттенке Angel (бело-розовый дуохром в эконом-формате рефилла) и нашумевший Megaglo от Wet&Wild. Первый хайлайтер понравится тем, кто любит эффект «отполированной» кожи, второй придется по вкусу адептам сияния «из космоса».







Румяна

На волне популярности своего Butter bronzer (который тоже стоит вашего внимания, хоть и не попал в эту подборку) компания Physicians Formula выпустила целую линейку различных butter-средств. Далеко не все продукты получились такими же удачными, как первоисточник, но вот румяна точно удались.


Как и их старший брат — бронзер, Butter blush обладают полукремовой текстурой и убойной стойкостью. Однозначно стоят внимания!

 
 
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Список нестыдного и бюджетного постоянно обновляется. И мы готовы это доказать: специально для вас мы собрали десятку отличных продуктов для макияжа лица,...
 
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Полымя
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