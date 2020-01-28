TUT.BY , на прошлой неделе было задержано 11 человек. Однако, по данным источников, на прошлой неделе было задержано 11 человек.





— В конце прошлой недели по этому делу было задержано 11 человек, — сообщили TUT.BY два не связанных между собой источника и уточнили, дело расследует Комитет государственной безопасности.





В комитете «комментариев для СМИ» по-прежнему нет.





Еще вчера, 27 января, на Скидельском сахарном комбинате рассказывали, что директор Дмитрий Егоров «уехал в Минск» на совещание. Сегодня на работе его тоже нет. На вопрос, где Дмитрий Владимирович, в приемной ответили:





— Не знаю, не могу ничего сказать.





По информации источника TUT.BY, задержания по уголовному делу о коррупции продолжаются: вчера наручники надели на нескольких сотрудников Скидельского сахарного завода — якобы по подозрению в получении взятки. Но на самом предприятии эту информацию не подтверждают:





— Никаких задержаний не было.





Напомним, пропажу-задержание всех четырех директоров сахарных комбинатов до сих пор официально никто не комментирует. Известно лишь, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Минск-Мюнхен развернули возле Вроцлава.









Криштаповича сняли с борта в Гродно . В понедельник выяснилось: в пятницу «улетел в отпуск» также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, а также «в Минск уехал» Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.



