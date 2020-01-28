Наименование социальных услуг оказание услуг индивидуального ухода и социально-посреднических услуг. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено оказание социальных услуг граждане имеющие заболевания приведшие к выраженному или резко выраженному ограничению способности к самообслуживанию и передвижению, трудности в индивидуальном уходе и социально-посреднических услугах. Информация о получателях социальных услуг:

3.1. социально-демографическая характеристика:

возрастная группа старше 18 лет;

социальный статус: одинокий и одиноко проживающий инвалид 1, 2 группы;

семейное положение -;

другое -;

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: граждане с выраженными или резко выраженными ограничениями способности к самообслуживанию и передвижению (Ф3, Ф4), а также граждане, имеющие психические и поведенческие расстройства (заболевания) в стадии декомпенсации и (или) с резко выраженными нарушениями поведения.

3.3. порядок (процедура) определения лиц, имеющих право на получение данных услуг (включая перечень документов, необходимых для получения услуг): паспорт, удостоверение инвалида, медицинская справка о состоянии здоровья, справка о месте жительства и составе семьи, проживание на территории г. Смолевичи;

3.4. численность граждан, которым планируется оказание социальных услуг в месяц 4 человека;

3.5. другое -.

Информация о социальных услугах:

4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя социальных услуг в рамках предоставления услуг, услуги в индивидуальном уходе: помощь в выполнении гигиенических процедур (в том числе умывании, подмывании, обтирании, причесывании, смене подгузника, одевании/переодевании, смене нательного и постельного белья), помощь в кормлении (приготовление пищи, разогрев приготовленной пищи, оказание помощи в приеме пищи (кормление), подготовка питья (помощь в питье), наблюдением за состоянием здоровья, обеспечение приема лекарственных средств в соответствии с назначением врача, содействие в получении медицинской помощи в случае необходимости (при резком ухудшении здоровья – вызов скорой медицинской помощи, врача, сообщение родственникам (законным представителям), содействие в обеспечении порядка и чистоты в жилом помещении, в котором находится получатель услуг (своевременная уборка использованной посуды, остатков пищи, вынос и санитарная обработка судна и (или) иных принадлежностей по уходу, протирание используемой мебели и приспособлений до (после) принятия пищи, сухая и (или) влажная уборка загрязнений, образовавшихся в процессе осуществления ухода, организация проветривания), осуществление общения с получателем услуги (поддержание беседы, чтение вслух журналов, газет, книг), информирование родственников (законных представителей) о состоянии получателя услуги, в том числе незамедлительно в случае его резкого ухудшения, содействие (в оказании помощи в доставке и обратно в учреждение (организации): здравоохранения, культуры), содействие в организации (организация) ритуальных услуг;

4.2. объем социальных услуг:

количество получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо оказать услуги, от 1 до 4 человек;

продолжительность оказания социальных услуг не более 15 часов в месяц одному человеку;

периодичность оказания социальных услуг по требованию;

срок оказания социальных услуг с 2 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года;

4.3. размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату и начисления на заработную плату (на вознаграждение по гражданско-правовым договорам) не должен превышать в месяц 300,00 рублей;

4.4. место оказания услуг: г. Смолевичи, Смолевичский район;

4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги: специалисты выполняющие услуги индивидуального ухода должны знать способы ухода за больными (престарелыми и инвалидами), без предъявления требований к стажу работы;

Ожидаемые результаты удовлетворение потребности граждан в услугах индивидуального ухода и социально-посреднических услугах, повышение жизнеспособности, поддержание физического и психологического состояния получателей социальных услуг. Расширение доступа одиноких и одиноко проживающих инвалидов первой, второй группы к социокультурной информации, круга общения, предоставление возможности активного включения в общественную жизнь, улучшение качества их жизни.

Н.М. ДЕНИСЕВИЧ, начальник управления.