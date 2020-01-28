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В Могилёвском районе убили мужчину и его дочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилевском районе в частном доме были убиты отец и дочь.
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По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний мужчина. У него в ходе обыска было обнаружено имущество потерпевших, а на месте преступления найдены его личные вещи.
Подозреваемый злоупотреблял алкогольными напитками, был неоднократно судим за кражи.
Потерпевшие, которых характеризуют положительно, ранее не были знакомы с мужчиной.
По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Был проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Назначен ряд экспертиз.
Проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного преступления.
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Новости Беларуси. В Могилевском районе в частном доме были убиты отец и дочь. По информации Следственного комитета, 24 января вечером в аг. Буйничи обнаружили...
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