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В Могилёвском районе убили мужчину и его дочь

28.01.2020 15:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевском районе в частном доме были убиты отец и дочь.  

По информации Следственного комитета, 24 января вечером в аг. Буйничи обнаружили тела 83-летнего мужчины и его 47-летней дочери  с признаками насильственной смерти.  

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний мужчина. У него в ходе обыска было обнаружено имущество потерпевших, а на месте преступления найдены его личные вещи.  

Подозреваемый злоупотреблял алкогольными напитками, был неоднократно судим за кражи.  

В Могилёвском районе убили мужчину и его дочь
Фото: СК

Потерпевшие, которых характеризуют положительно, ранее не были знакомы с мужчиной.  

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Был проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Назначен ряд экспертиз.  

Проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного преступления.  

В середине января бизнесмен был убит возле своего дома под Гродно. Что говорят соседи о мужчине – читать далее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Могилевском районе в частном доме были убиты отец и дочь.   По информации Следственного комитета, 24 января вечером в аг. Буйничи обнаружили...
 
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Полымя
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