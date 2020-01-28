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Полуфинал "Australian Open". Джокович против Федерера

28.01.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сербский теннисист Новак Джокович (2 АТП) стал последним полуфиналистом мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.

В 1/4 финала он в трех сетах был сильнее канадца Милоша Раонича (35) — 6:4, 6:3, 7:6.

За выход в финал Джокович померится силами со швейцарцем Роджером Федерером (3), который за несколько часов до этого с трудом обыграл американца Тенниса Сандгрена.
 
 
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Сербский теннисист Новак Джокович (2 АТП) стал последним полуфиналистом мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.
 
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