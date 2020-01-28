В 1/4 финала он в трех сетах был сильнее канадца Милоша Раонича (35) — 6:4, 6:3, 7:6.





За выход в финал Джокович померится силами со швейцарцем Роджером Федерером (3), который за несколько часов до этого с трудом обыграл американца Тенниса Сандгрена.