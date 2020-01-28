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Областной этап конкурса «WORLDSKILLS BELARUS – 2020» по компетенции «Кондитерское искусство»

28.01.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

На протяжении пяти с половиной часов участники выполняли задания двух модулей: «Праздничный торт “75-летие Великой Победы”», «Шоколадные конфеты “75-летие Великой Победы”».

Оценивали выполнение работ компетентные эксперты: Татьяна Святославовна Кабанькова, заведующий экономико-технологическим отделением УО «Могилевский государственный технологический колледж»; Инна Васильевна Кореневская, начальник кондитерского участка ОАО «Борисовхлебпром» филиал «Молодечненский хлебозавод»; Дарья Константиновна Галушко, мастер производственного обучения УО «Борисовский государственный колледж»; Наталья Александровна Замаро, мастер производственного обучения УО «Молодечненский государственный колледж».

Несмотря на сложность модулей, участники соревнований успешно справились с заданиями. Места распределились следующим образом:

Анна Набогез, учащаяся УО «Молодечненский государственный колледж», – 1 место;

Александр Буяльский, учащийся УО «Борисовский государственный колледж», – 2 место.

https://uomoik.gov.by

 
 
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24 января 2020 года в Молодечненском государственном колледже состоялся областной этап республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus – 2020» по...
 
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