Областной этап конкурса «WORLDSKILLS BELARUS – 2020» по компетенции «Кондитерское искусство»

На протяжении пяти с половиной часов участники выполняли задания двух модулей: «Праздничный торт “75-летие Великой Победы”», «Шоколадные конфеты “75-летие Великой Победы”».
Оценивали выполнение работ компетентные эксперты: Татьяна Святославовна Кабанькова, заведующий экономико-технологическим отделением УО «Могилевский государственный технологический колледж»; Инна Васильевна Кореневская, начальник кондитерского участка ОАО «Борисовхлебпром» филиал «Молодечненский хлебозавод»; Дарья Константиновна Галушко, мастер производственного обучения УО «Борисовский государственный колледж»; Наталья Александровна Замаро, мастер производственного обучения УО «Молодечненский государственный колледж».
Несмотря на сложность модулей, участники соревнований успешно справились с заданиями. Места распределились следующим образом:
Анна Набогез, учащаяся УО «Молодечненский государственный колледж», – 1 место;
Александр Буяльский, учащийся УО «Борисовский государственный колледж», – 2 место.