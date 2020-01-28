В Беларуси определили 12 финалистов национального отбора на «Евровидение»

В Беларуси завершился очередной этап национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2020». Жюри определили 12 исполнителей и групп, которые поборются за путевку в Роттердам.
Финалисты:
- NAPOLI – «Dоn't let me down»;
- Саша Захарик – «Rocky Road»;
- Анастасия Малашкевич – «Invisible»;
- CHAKRAS – «La-ley-la»;
- Анастасия Гламозда – «Burning again»;
- Анастасия Развадовская – «Hello»;
- Ян Ярош – «Fire»;
- Анжелика Пушнова – «True Love»;
- Дарья Хмельницкая – «On Fire»;
- AURA – «Барані свае»;
- КейСи – «Chili Pepper»;
- VAL – «Да вiдна».
Финал отбора пройдет не позднее 6 марта. Его покажут в формате концерта в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Представителя Беларуси на «Евровидении» выберут путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.
Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе и Беларуси. В прошлом году в Тель-Авиве белорусская певица ЗЕНА прошла в финал конкурса и заняла там 24-е место. Лучший результат нашей страны на «Евровидении» – 6 место Дмитрия Колдуна в финале в 2007 году.