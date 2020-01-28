В Беларуси определили 12 финалистов национального отбора на «Евровидение»

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси завершился очередной этап национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2020». Жюри определили 12 исполнителей и групп, которые поборются за путевку в Роттердам.

Финалисты:

NAPOLI – «Dоn't let me down»; Саша Захарик – «Rocky Road»; Анастасия Малашкевич – «Invisible»; CHAKRAS – «La-ley-la»; Анастасия Гламозда – «Burning again»; Анастасия Развадовская – «Hello»; Ян Ярош – «Fire»; Анжелика Пушнова – «True Love»; Дарья Хмельницкая – «On Fire»; AURA – «Барані свае»; КейСи – «Chili Pepper»; VAL – «Да вiдна».

Финал отбора пройдет не позднее 6 марта. Его покажут в формате концерта в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Представителя Беларуси на «Евровидении» выберут путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе и Беларуси. В прошлом году в Тель-Авиве белорусская певица ЗЕНА прошла в финал конкурса и заняла там 24-е место. Лучший результат нашей страны на «Евровидении» – 6 место Дмитрия Колдуна в финале в 2007 году.