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В Беларуси определили 12 финалистов национального отбора на «Евровидение»

28.01.2020 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси определили 12 финалистов национального отбора на «Евровидение»
Фото из открытых источников

В Беларуси завершился очередной этап национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2020». Жюри определили 12 исполнителей и групп, которые поборются за путевку в Роттердам.

В Беларуси определили 12 финалистов национального отбора на «Евровидение» 95 артистов и коллективов хотят поехать на «Евровидение-2020» от Беларуси

Финалисты:

  1. NAPOLI – «Dоn't let me down»;
  2. Саша Захарик – «Rocky Road»;
  3. Анастасия Малашкевич – «Invisible»;
  4. CHAKRAS – «La-ley-la»;
  5. Анастасия Гламозда – «Burning again»;
  6. Анастасия Развадовская – «Hello»;
  7. Ян Ярош – «Fire»;
  8. Анжелика Пушнова – «True Love»;
  9. Дарья Хмельницкая – «On Fire»;
  10. AURA – «Барані свае»;
  11. КейСи – «Chili Pepper»;
  12. VAL – «Да вiдна».

Финал отбора пройдет не позднее 6 марта. Его покажут в формате концерта в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Представителя Беларуси на «Евровидении» выберут путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе и Беларуси. В прошлом году в Тель-Авиве белорусская певица ЗЕНА прошла в финал конкурса и заняла там 24-е место. Лучший результат нашей страны на «Евровидении» – 6 место Дмитрия Колдуна в финале в 2007 году.

 
 
Ссылка на источник 41
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«Евровидение-2020» пройдет в мае в нидерландском Роттердаме.
 
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