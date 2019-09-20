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Звезду «Интернов» ограбили в центре Москвы

28.01.2020 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актер Илья Глинников, известный своей ролью в «Интернах», попал в неприятную ситуацию, гуляя в центре Москвы. Некий мужчина, толкнув его, воспользовался замешательством и отнял самый дорогой на данный момент смартфон Apple — iPhone 11 Pro Max. Сумма ущерба оценивается в 114 тысяч российских рублей (более 1800 долларов), пишет starhit.

Примечательно, что инцидент произошел 18 января, но обратиться в правоохранительные органы Илья додумался лишь вчера. Следователи уже завели уголовное дело, но найти вора пока не удалось. Сам Глинников не комментирует инцидент, предпочитая делиться в личном блоге лишь позитивными вещами.

Отметим, сейчас 35-летний артист проходит курс оздоровления в специализированном медцентре, чьи пациенты практикуют лечебное голодание. Впечатлениями об этом опыте звезда «Интернов» поделился в личном блоге. «Благодарю всех сотрудников клиники за любовь и преданность делу! Семь дней я пил одну водичку. Ощущение такое, будто мне материнскую плату поменяли», — сообщил он подписчикам.

 
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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Soligorsk News
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