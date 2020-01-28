10 доказательств того, что люди лучше, чем о них принято думать

Источник материала: Ежедневник



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Множество исследований посвящены темным сторонам личности человека. А как насчет хорошего? Его, кстати, в человеке совсем не мало. И вот что об этом говорят серьезные научные исследования.

Психологам есть что сказать о светлой стороне человечества.

Дети в возрасте двух лет удивительно бескорыстны…

Мы часто считаем малышей эгоистичными существами — но кажется, даже очень маленькие дети более социальны, чем мы думаем. В одном исследовании парам двухлетних детей давали кусочки мрамора, которые приятно звенели, когда их клали в коробку. Считается, что дети этого возраста не очень охотно делятся друг с другом, однако команда обнаружила, что примерно в половине случаев дети поделили камешки справедливо. Только в 19% попыток один ребенок из пары эгоистично забирал все игрушки себе. В одном из вариантов исследования одной паре давали три камешка, а другой — только один. Даже в этом случае примерно в трети случаев более удачливый ребенок охотно отдавал один из своих камешков малышу, которому повезло меньше. Детям даже нравится помогать другим. Они демонстрируют позитивный язык тела и эмоции после того, как сделают что-то полезное для другого — фактически помощь другим они считают такой же полезной, как и помощь себе.

…а некоторые теории утверждают, что все люди альтруистичны по своей природе

Так себя ведут не только маленькие дети: по мнению некоторых исследователей, все люди предрасположены помогать другим. Даже в присутствии незнакомцев, которых мы больше никогда не увидим, мы регулярно действуем во благо группе и наказываем тех, кто этого не делает, даже если приходится расплачиваться за это самим — поведение, которое иногда называют «сильной взаимностью». Это объясняет, почему люди часто идут на сотрудничество, а не ведут себя эгоистично, в тех видах задач, которые психологи используют для изучения экономического поведения, и почему люди даже отказываются от своих выигрышей, чтобы наказать тех, кто ведет себя нечестно. Это даже может объяснить тот факт, что мы любим стоять в очереди (и ругаться на тех, кто пролезает в обход других).

У людей есть «светлые» стороны личности — их просто не изучили так же хорошо, как темные

Опубликованы тысячи статей о так называемой «темной триаде» черт: нарциссизм, психопатия и макиавеллизм, которые связаны с нежелательным поведением — манипулированием, эгоизмом и черствостью. Но такая концентрация на нежелательной стороне личности «искажает представление о возможностях человечества в целом», считают Скотт Барри Кауфман и его коллеги. Недавно они опубликовали новую шкалу для измерения того, что они называют «светлой триадой», состоящей из гуманизма, «кантианства» (восприятия людей не как средства достижения цели, а как цели) и веры в человечество. Это только начало исследовательской работы, но команда обнаружила, что высокие оценки по признакам «светлой триады» связаны с более высоким качеством жизни — и в целом люди получают более высокие оценки в «светлой триаде», чем в «темной».

Когда речь заходит об окружающей среде, дети демонстрируют глубокое понимание добра и зла

Об этом говорит исследование 2011 года, в котором детям представили различные сценарии, в которых человек проявлял дурные манеры, совершал некие аморальные проступки, такие как воровство, или наносил вред природе, например, ломал деревья. Дети посчитали, что вред окружающей среде хуже, чем плохие манеры, и подавляющее большинство дали своим оценкам «биоцентрические», а не «антропоцентрические» объяснения: дети считают, что природа сама по себе заслуживает уважения, а не только потому, что обеспечивает средства к существованию людей. Конечно, этот вывод мало кого удивит сегодня, восемь лет спустя, когда дети возглавляют глобальное движение, требующее мер против изменения климата.

Мы считаем чужие физические страдания важнее своих собственных

Все мы знаем об экспериментах Стэнли Милгрэма, в которых авторитетная фигура убеждала участников в том, что они должны применить электрошок к другому человеку. Но вопросы вызывает не только классическая интерпретация этих исследований — другие работы обнаружили, что нам не так уж приятны физические страдания другого человека. В исследовании 2014 года авторы выдавали участникам денежное вознаграждение за удар током с возможностью увеличить силу удара за дополнительные деньги. Иногда участники сами получали разряд, а в других случаях жертвой был посторонний человек в другой комнате. Удивительно, но люди чаще подвергали более сильному удару себя, а вот чтобы усилить уровень боли для незнакомца, им требовалось вдвое больше денежных стимулов.

Практика «заплати другому» реально существует

Да, это звучит как сюжет чересчур сентиментального фильма начала 2000-х, но оказывается, что когда мы добры к людям, они действительно передают эту доброту другим. Исследователи попросили небольшую группу работников совершать простые добрые поступки для коллег в течение четырех недель. К концу периода уровень морального духа и счастья среди тех, кому делали что-то хорошее, увеличился. Но, что важно, эти люди признались, что сами начали вести себя более позитивно по отношению к окружающим. «Наше исследование показывает, что повседневные просоциальные действия, даже если они небольшие, оказывают большое влияние, — заключают исследователи. — Польза такого поведения умножается, награждая не только тех, кто дает, но и тех, кто получает и наблюдает».

Одно из самых порочных наших устремлений может быть вызвано сочувствием и состраданием

Расцвет реалити-шоу может показаться проявлением худших черт человечества. То, что мы проводим свободное время, наблюдая, как рушатся отношения или разбиваются мечты других людей, не внушает доверия нашему виду. И все же, согласно исследованию 2016 года, наше стремление смотреть реалити-шоу имеет в целом более позитивные истоки. Исследователи оценили мнения участников о таких реалити-шоу, как Big Brother и MasterChef, и спросили, хотели бы они принять участие в этих шоу и что подумали бы, если бы в них участвовал член их семьи. Чем больше людям нравилось шоу, тем радостнее они соглашались на свое участие или участие близких. По мнению авторов, это говорит о том, что люди смотрят реалити-шоу из-за сочувствия участникам, а не потому, что им нравится видеть, как людей унижают, иначе они наверняка были бы против участия своих близких. Этот вывод стоит принять со скепсисом, но по крайней мере, исследование подразумевает, что мотивы не всегда бывают такими неприятными, как мы инстинктивно считаем.

Мы считаем, что люди более эгоистичны, когда голодны, но на самом деле это не так

Любой человек знает, что такое быть голодным. Но оказывается, что мы сохраняем способность помогать другим людям, даже когда не ели долгое время. В статье 2019 года говорится, что голодные люди с такой же вероятностью, как и те, кто недавно поел, вносили деньги в общий котелок или соглашались участвовать в будущем исследовании. Тем не менее, люди считают, что другие — и даже они сами — меньше готовы к сотрудничеству, когда голодны. Авторы говорят, что это связано с «мифом о личном интересе»: ошибочным убеждением, что мы все по своей природе эгоистичны. Исследования 2011 года показали, что судьи выносят меньше благоприятных решений, когда начинают сильнее ощущать голод, но с тех пор этот вывод был опровергнут.

Больше всего сострадания проявляют те, кто сам сильно страдал

Травма может иметь разрушительные последствия, но, согласно исследованиям Дэниела Лима и Дэвида ДеСтоно, люди, у которых было много неблагоприятных переживаний, таких как стихийные бедствия, тяжелые утраты и травмы, проявляют больше сочувствия и охотнее жертвуют на благотворительность. Видимо, потому, что они сильнее верят в свою способность помочь другим людям, которые страдают. Это не значит, что беда — позитивная вещь, но предполагает, что и из плохого может возникнуть что-то хорошее.

Наконец, многие «классические» исследования, которые будто бы раскрывают худшее в человеческой природе, были поставлены под сомнение

Есть несколько классических выводов социальной психологии, о которых знает каждый студент, — и которые чаще всего говорят что-то ужасное о человеке. Но содержание этих исследований не всегда выдерживает проверку. Возьмите Стэнфордский тюремный эксперимент, в котором добровольцы, назначенные на роль тюремных охранников, начали оскорблять тех, кто был в роли заключенных. В последнее время психологи оспаривают эту традиционную версию: анализ записей эксперимента показывает, что исследователи гораздо активнее поощряли охранников вести себя жестко, чем они первоначально заявляли, что подрывает мрачный вывод этого исследования. Другой пример — эффект свидетеля, который большинство учебников иллюстрирует на примере Китти Дженовезе. Но есть одно но — описание этого ужасного случая, которое прочитало большинство из нас, не совсем правдиво. Таким образом, хотя эффект свидетеля, несомненно, реален, и хотя в истории есть множество ужасных примеров того, как люди используют свое авторитетное положение для причинения вреда, также очевидно, что человеческая природа гораздо сложнее, чем рассказывают в книжках по популярной психологии.

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