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В Несвиже пьяный на Peugeot снес забор жилого дома
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель устроил аварию в Несвиже,
Авария произошла 27 января, около 23.30. По предварительной информации, 44-летний водитель Peugeot не справился с управлением, выехал за пределы дороги и протаранил забор жилого дома.
Сотрудники ГАИ доставили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало, что он сильно пьян — 3,3 промилле алкоголя.
Утром мужчина пояснил инспекторам, что поссорился с девушкой и по дороге домой выпил. Сам момент ДТП он не помнит.
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Мужчина пояснил инспекторам, что поссорился с девушкой и по дороге домой выпил. Сам момент ДТП он не помнит.
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