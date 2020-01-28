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В Несвиже пьяный на Peugeot снес забор жилого дома

28.01.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию в Несвиже, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 27 января, около 23.30. По предварительной информации, 44-летний водитель Peugeot не справился с управлением, выехал за пределы дороги и протаранил забор жилого дома.

Сотрудники ГАИ доставили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало, что он сильно пьян — 3,3 промилле алкоголя.


Фото: ГАИ

Утром мужчина пояснил инспекторам, что поссорился с девушкой и по дороге домой выпил. Сам момент ДТП он не помнит.

 
 
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Мужчина пояснил инспекторам, что поссорился с девушкой и по дороге домой выпил. Сам момент ДТП он не помнит.
 
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Полымя
Единство
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Soligorsk News
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