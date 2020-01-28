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Научный комитет по изучению Антарктики выделил грант белорусскому ученому
28.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Научный комитет по изучению Антарктики (SCAR) выделил грант белорусскому ученому, сообщили
SCAR объявил трех грантополучателей. Среди них — заведующий лабораторией трансграничного загрязнения Института природопользования НАН профессор Сергей Какарека. Также грант получили Лариса Самчишина из Украины и Летиция Тедеско из Италии.
Предусмотрено посещение белорусским ученым Центра антарктических исследований Университета королевы Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия). Визит направлен на развитие научного сотрудничества, налаживание долгосрочных связей и партнерских отношений, которые помогут в исследованиях Антарктики.
«В Новой Зеландии достаточно мощная антарктическая наука. Беларусь совсем недавно вступила в Научный комитет по изучению Антарктики, поэтому нам еще многому предстоит научиться», — отметил в комментарии БЕЛТА Сергей Какарека.
SCAR был создан в 1958 году. Комитет призван инициировать, развивать и координировать научные исследования в антарктическом регионе.
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Научный комитет по изучению Антарктики (SCAR) выделил грант белорусскому ученому, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук. SCAR объявил трех...
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