"Поддержал по-отцовски и от всего сердца"

Председатель партии БНФ считает себя мудрым человеком и говорит, что Павел погорячился, когда перестал с ним здороваться из-за гей-парада. А сегодня на носу президентские выборы, поэтому, как говорится, кто старое помянет – тому глаз вон.





“Я к Павлу по-отцовски отношусь”, - сказал Григорий Костусев “Белорусскому партизану”.





Игорь Борисов. - Еще несколько месяцев назад Павел Северинец не пожимал руку Григорию Костусеву за то, что последний принял участие в гей-параде в Вильнюсе . Сегодня же Григорий Андреевич предложил Павла сделать "единым" без всяких процедур. Все еще думаю - то ли так ему отомстил, то ли так его поддержал". "Политика - дело интересное, - подколол в соцсетях обоих политиков председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада). - Еще несколько месяцев назад. Сегодня же Григорий Андреевич предложил Павла сделать "единым" без всяких процедур. Все еще думаю - то ли так ему отомстил, то ли так его поддержал".





Павел Северинец объяснил всепрощение Костусева очень просто: "Григорий в декабре вышел на акции за независимость, выступал, получил протоколы - потому и пожимаю руку".





Григорий Костусев в комментарии "Белорусскому партизану" сказал, что Павел Северинец – молодой и горячий политик, а он – старше и мудрее.





- Само собой, мы начали здороваться, - говорит председатель партии БНФ. – Павел уже остыл. Если откровенно говорить, то я считаю, что в том случае Северинец психанул не по делу. И я до сих пор не вижу проблемы в том, что мы пошли и посмотрели на этот гей-парад. Политик должен иметь представление обо всем!

Но я очень по-доброму, по-отцовски, от всего сердца очень искренне поддержал Павла Северинца.





Мы с Павлом не в очень добрых отношениях, хоть и не считаем друг друга врагами. Но я реально смотрю на ситуацию. Сегодня даже по результатам голосования, которое запустили некоторые медиа по поводу единого кандидата, Павел Северинец в лидерах!





Если вспомнить акции в защиту независимости страны, основным организатором которых был тоже Павел, здесь тоже нужно отдать ему должное. Он был мотором и сердцем этих акций. А тема независимости страны для меня – приоритетная.





Поэтому я поддержал Павла. Он выгодно отличается от многих других претендентов на роль единого кандидата. Даже несмотря на то, что у партии БНФ есть свои выдвиженцы на роль единого кандидата. И вся партия БНФ высоко оценивает деятельность Северинца





И ведь не только я считаю, что Северинец должен быть единым кандидатом от оппозиции. У нас еще накануне подписания договора о процедуре праймериза было широкое обсуждение этой темы, и симпатии снова были на стороне Северинца.









- Как думаете, почему власть сегодня так резко обрушилась на Северинца – штрафы, сутки?





- Дело в том, что Александр Лукашенко хочет быть единственным политиком в Беларуси. И единственным защитником независимости страны.





А Павел для него в этом смысле очень серьезный конкурент…