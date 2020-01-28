Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах КСУП «Совхоз «Потаповский»

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведена выборочная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в КСУП «Совхоз «Потаповский» (исполняющий обязанности руководителя – Татьяна Павлова).





В ходе проверки установлено, что руководством объекта не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности. Имеются многочисленные нарушения требований пожарной безопасности режимного характера, недостаточная укомплектованность зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения, отсутствуют расчеты категорий складских и производственных зданий и сооружений по взрывопожарной опасности, не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

По результатам проверки объекта вручено предписание об устранении нарушений, установлены сроки выполнения, исполняющий обязанности руководителя и должностные лица привлечены к административной ответственности.