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Фотофиксация средней скорости движения. ГАИ поддерживает предложение белорусов

28.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Государственная автоинспекция поддерживает идею о фотофиксации средней скорости движения на участках автомобильных дорог.

Авторами предложения, связанного с совершенствованием административного законодательства, стали граждане Беларуси.

Фотофиксация средней скорости движения. ГАИ поддерживает предложение белорусов

Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко. Реализация идеи поможет сделать бессмысленной стандартную «хитрость» водителей.

Так, многие автовладельцы снижают скорость только в зоне действия камеры. После этого водители вновь ускоряются.

Фиксация средней скорости поможет пресечь подобные попытки. По словам Александра Шевченко, с технической точки зрения реализация идеи возможна.

Кроме того, может появиться новая система наказаний, которая будет предусмотрена Кодексом об Административных Правонарушениях.

Так, может быть отменено взыскание за мелкие нарушения. Дополнительные меры будут подключаться только при неоднократном совершении проступка.

Ранее распоряжением Президента Беларуси была сформирована межведомственная экспертная комиссия для подготовки комплексных предложений по корректировке КоАП.

Фото: © Белновости

Белновости

 
 
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Государственная автоинспекция поддерживает идею о фотофиксации средней скорости движения на участках автомобильных дорог. Авторами предложения,...
 
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