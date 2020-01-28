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День безопасности прошел на территории Липиничского сельсовета

28.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В настоящее время на Будакошелевщине складывается сложная оперативная обстановка. С начала года произошло 4 пожара, жертвой одного из которых стал один человек в деревне Буда-Люшевская Липиничского сельсовета, поэтому территория проведения очередного Дня безопасности выбрана отнюдь не случайно.

День безопасности прошел на территории Липиничского сельсовета

Первый заместитель начальника Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Илья Горушкин, открывая мероприятие, отметил, что, помимо вопросов состояния жилых домов, пожарной безопасности и предупреждения возникновения несчастных случаев, не менее актуальными являются, в том числе, и вопросы наведения порядка на земле, благоустройства территории, занятости населения, поэтому им также будет уделено особое внимание в ходе проведения Дня безопасности.

Личным составом отдела в этот день проводилась пожарно-профилактическая работа в жилых домах данного населенного пункта. Особое внимание обращалось на состояние печного отопления, электропроводки, других нагревательных приборов и устройств, наличие автономного пожарного извещателя и его исправность.

Не оставили без внимания спасатели и расположенные на территории сельсовета объекты соцкультбыта. Были проведены профилактические мероприятия с детьми в местной школе, а так же с населением в магазине.

В завершении Дня безопасности состоялся сельский сход граждан. По традиции, у жителей сельсовета была возможность задать интересующие вопросы, получить компетентную консультацию от представителей отдела по ЧС, врача-нарколога. Были продемонстрированы профилактические видеофильмы на противопожарную тематику, собравшимся вручены буклеты «Неопалимая купина».

День безопасности прошел на территории Липиничского сельсовета
День безопасности прошел на территории Липиничского сельсовета
День безопасности прошел на территории Липиничского сельсовета
День безопасности прошел на территории Липиничского сельсовета

МЧС

 
 
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В настоящее время на Будакошелевщине складывается сложная оперативная обстановка. С начала года произошло 4 пожара, жертвой одного из которых стал...
 
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