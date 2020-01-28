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Известный ученый Владимир Лахмаков встретился с учащимися гимназии

28.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках празднования Дня белорусской науки в историко-краеведческом музее прошла встреча известного ученого, нашего земляка, заместителя директора по учебной работе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа Владимира Лахмакова с учащимися гимназии.

Известный ученый Владимир Лахмаков встретился с учащимися гимназии

Известный ученый Владимир Лахмаков встретился с учащимися гимназии

Родом Владимир Лахмаков из Буда-Кошелево. В 1986 году с отличием окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, а затем аспирантуру. Трудовой путь начинал с ассистента кафедры гидравлики Белорусского государственного аграрно-технического университета. На его счету более 50 научных публикаций, 14 изобретений. В 1990 году ему присвоено ученое звание кандидата технических наук, а в 1993 – доцента. Защитил диссертацию на тему «Подготовка почвы  с нарезкой гребней под картофель комбинированной машиной». В круг научных интересов Владимира Степановича входят исследования в области ресурсосберегающих технологий в АПК, вопросы механизации и интенсификации возделывания сельскохозяйственных культур.

Дважды награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь, является одним из авторов монографии «Водо- и энергосберегающие технологии в агропромышленном комплексе».

Известный ученый Владимир Лахмаков встретился с учащимися гимназии

Владимир Степанович поведал ребятам о своем становлении как ученого, а также о состоянии современной науки. Гимназистам был продемонстрирован видеоролик о Национальной академии наук Беларуси. В фонд музея ученый передал часть научно-методических пособий, автором которых он является.

Наталья МАКСИМОВА

Фото из личного архива Светланы Авсянниковой

 
 
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В рамках празднования Дня белорусской науки в историко-краеведческом музее прошла встреча известного ученого, нашего земляка, заместителя директора...
 
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