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Китайские учёные: пик распространения коронавируса стоит ждать через 7-10 дней

28.01.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Из Уханя эвакуируют иностранных граждан. Специальный чартерный рейс из США заберет 28 января из эпицентра опасной болезни 230 человек. Среди них американские граждане, дипломаты и их семьи.

Китайские учёные: пик распространения коронавируса стоит ждать через 7-10 дней


29 января из города также вывезут около 200 японцев. Напомним, о планах эвакуировать своих граждан на родину ранее объявили и  другие страны. Между тем, Всемирная организация здравоохранения призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует вывозить из КНР иностранцев.

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Китайские учёные: пик распространения коронавируса стоит ждать через 7-10 дней

Число жертв коронавируса достигло 106. Заболевших уже больше 4,5 тысячи. Случаи заражения опасной болезнью зафиксированы в 14 странах. Всего, по данным ВОЗ, за пределами КНР – 37 заболевших.

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Китайские учёные: пик распространения коронавируса стоит ждать через 7-10 дней

По прогнозам китайских учёных, пик распространения  коронавируса, вероятнее всего, стоит ждать через 7-10 дней, однако масштабного роста не ожидается. 

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Новости мира. Из Уханя эвакуируют иностранных граждан. Специальный чартерный рейс из США заберет 28 января из эпицентра опасной болезни 230 человек. Среди них...
 
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