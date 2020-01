Кристина Орбакайте сломала ногу

Источник материала: Tut.by

Российская певица Кристина Орбакайте получила перелом лодыжки во время подготовки к новой концертной программе. Инцидент произошел в США, о чем артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте. Об этом пишет gazeta.ru.

«На ногу нельзя наступать минимум шесть недель», — написала исполнительница, уточнив, что из-за этого впервые за всю карьеру вынуждена перенести даты концертов и спектаклей.

За несколько часов под публикацией появилось около трех тысяч комментариев со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления. Позже дочь Аллы Пугачевой опубликовала в сториз несколько роликов, на которых видно, что она едет в машине по Флориде и слушает песню When the Party's Over Билли Айлиш и показывает облаченную в ортез ногу.