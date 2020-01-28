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Кристина Орбакайте сломала ногу

28.01.2020 15:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская певица Кристина Орбакайте получила перелом лодыжки во время подготовки к новой концертной программе. Инцидент произошел в США, о чем артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте. Об этом пишет gazeta.ru.

«На ногу нельзя наступать минимум шесть недель», — написала исполнительница, уточнив, что из-за этого впервые за всю карьеру вынуждена перенести даты концертов и спектаклей.

За несколько часов под публикацией появилось около трех тысяч комментариев со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления. Позже дочь Аллы Пугачевой опубликовала в сториз несколько роликов, на которых видно, что она едет в машине по Флориде и слушает песню When the Party's Over Билли Айлиш и показывает облаченную в ортез ногу.

 
 
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Теперь ей нельзя наступать на нее минимум шесть недель.
 
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