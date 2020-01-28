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Двойное убийство под Могилевом: погибли отец и дочь

28.01.2020 18:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи устанавливают обстоятельства убийства пенсионера и его дочери, тела которых были обнаружены частном доме в аграгородке Буйничи, сообщили в УСК по Могилевской области.

"Тела 83-летнего хозяина дома и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены в доме. По подозрению в совершении данного преступления задержан 57-летний житель Могилева", - сообщила Sputnik во вторник Официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По ее словам, следователи провели обыск задержанного, у него было обнаружено имущество убитых, а на месте происшествия найдены личные вещи подозреваемого. Следователями совместно с экспертами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления. 

Задержанный неоднократно судим за кражи, сильно пил. Погибшие характеризуются положительно, ранее с подозреваемым они знакомы не были.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает исключительную меру наказания.

По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, в том числе мотивов совершенного преступления.
 
Теги: Могилев
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства убийства пенсионера и его дочери, тела которых были обнаружены частном доме в аграгородке Буйничи, сообщили в УСК по...
 
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