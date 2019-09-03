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Немецкий модный бренд придумал брюки против менспрединга. Вы должны их увидеть

28.01.2020 18:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Нечто похожее случалось с каждым из нас: вот вы спокойно сидите в тесном метро или автобусе, ​​и вдруг к вам подсаживается какой-нибудь пассажир и широко разводит колени, словно он все еще не закончил утреннее занятие йогой. Эта привычка называется менспрединг – чаще всего она встречается у мужчин. В ответ на эту «пандемию» модный бренд из Берлина выпускает брюки с принтом, который становится виден, только если ноги раздвинуты в стороны.

Идея принадлежит Мине Бонакдар и Елене Бускайно – студентками факультета моды и дизайна Берлинского университета искусств. Вместе они запустили проект Riot Pant: под его эгидой девушки экспериментируют с трафаретными надписями и гендерными ролями. «Мы знали: если мы не сделаем это прямо сейчас, кто-то другой сделает это вместо нас», – отмечают авторы. Вскоре Бонакдар и Бускайно заключили сделку с печатной студией в своем вузе и начали тихий, но эффектный бунт против токсичной маскулинности.

Идея Riot Pant предельно проста: можно либо купить готовую пару брюк, либо отправить девушкам свои, чтобы на них (в области промежности) нанесли выбранный заказчиком текст. В инстаграме проекта есть такие примеры текстов-принтов на английском, как «Дайте нам место» и «Хватит разваливаться» – в обоих случаях речь идет про посадку на места в общественном транспорте. 

Со временем, считают дизайнеры, концепция проекта вышла далеко за пределы изначального любительского уровня. Во-первых, так «жертвы» менспрединга не только напрямую обращаются к людям, из-за которым им неудобно, но и становятся видимыми. «У нас не принято показывать пальцем, но мы стараемся подходить к важным вопросам в формате игры, потому что именно так посыл доходит до большинства людей», – добавляют Бонакдар и Бускайно. А во-вторых, уверены создатели, Riot Pant показывает, что от менспрединга страдают не только женщины, но мужчины, на которых сваливается груз ожиданий со стороны общества. А теперь посмотрите, как выглядят эти штаны:

 
 
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Нечто похожее случалось с каждым из нас: вот вы спокойно сидите в тесном метро или автобусе, ​​и вдруг к вам подсаживается какой-нибудь пассажир и широко разводит...
 
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