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ЕРИП предупредил о возможных сбоях в работе системы

28.01.2020 20:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ЕРИП предупредили, что в ночь со вторника на среду, 29 января, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением работ.


— В связи с проведением технических работ 29.01.2020 в период с 00.00 до 07.00, возможны прерывания сервиса передачи данных (общей продолжительностью до 15 минут), — отмечают в ЕРИП.

 
 
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В ЕРИП предупредили, что в ночь со вторника на среду, 29 января, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением работ.
 
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