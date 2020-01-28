ЕРИП предупредил о возможных сбоях в работе системы

Источник материала: Tut.by

В ЕРИП предупредили , что в ночь со вторника на среду, 29 января, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением работ.





— В связи с проведением технических работ 29.01.2020 в период с 00.00 до 07.00, возможны прерывания сервиса передачи данных (общей продолжительностью до 15 минут), — отмечают в ЕРИП.