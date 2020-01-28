С итальянскими тренерами что-то пошло не так: родители юных футболистов пожаловались на футбольную школу в БФФ

footbik.by. Речь идет о детях, которым заблокировали доступ к тренировкам, а по факту просто выставили на улицу. После единения белорусской ФШМ и итальянского "Интера" в новосозданной "Интер Академии" начались суровые будни. Возмущенные родители дошли до федерации футбола, передает





Письмо родителей в адрес БФФ от 24 января 2020 года:





Между ООО "Футбольная школа Николая Мурашко" (далее — Организация) и нами в ноябре 2018 г. (далее – Заказчики) были заключены договора спортивной подготовки спортсменов-учащихся (далее – Договор), предметом которых в соответствии с п. 1 Договора является комплексный, планируемый процесс подготовки Спортсмена-учащегося по футболу, направленный на совершенствование его спортивного мастерства и достижение спортивных результатов, а Спортсмен-учащийся проходит указанную спортивную подготовку с соблюдением установленных законодательством и договором требований. В соответствии с п. 19 договора срок действия договора установлен до 22 июня 2025 г. (до достижения ребенком совершеннолетия). Отношения Сторон, касающиеся расчетов по настоящему договору действуют до полного их исполнения. Заказчиками в конце 2018 г. в соответствии с п. 9.1-9.5 Договора была произведена предоплата за 2 года обучения (20 месяцев).





По факту на сегодняшний день обязательства за 2018-2019 год по тренировочному процессу Заказчиками оплачены полностью и выполнены Организацией в полном объеме. Обязательства за 2019-2020 год по тренировочному процессу в соответствии с Договором Заказчиками оплачены полностью, однако, не выполняются Организацией надлежащим образом.





С 19 декабря комплексный, планируемый процесс подготовки Спортсменов-учащихся по футболу был приостановлен по непонятной причине. Со стороны Организации было предложено заключение договоров с изменением существенных условий, в частности, стоимости, предмета договора, а также обязательств Организации по вопросам обеспечения спортивной одеждой и обувью, и др. Варианты, предложенные Организацией, не соответствуют изначально предложенным условиям процесса подготовки Спортсменов-учащихся по футболу.





Организацией с января 2020 предложено проведение тренировочного процесса не на поле по ул. Серова, 18 (закрепленного за футбольной школой), а на ул. Надеждинской, 21, принадлежащей СШ 55 г. Минска, которое не соответствует условиям безопасности проведения тренировочных занятий (на футбольном поле присутствуют углубления таких размеров, которые не позволяют не опасаться за здоровье детей)). Поле по ул. Серова, 18 в тоже самое время пустует либо дается сторонним организациям и гражданам.

Также со стороны ООО "Футбольная школа Николая Мурашко" проводятся планомерные действия, направленные на ухудшение тренировочного процесса. Без предупреждения произошла замена тренера, который полностью устраивал как Спортсменов-учащихся, так и нас, поскольку именно с ним команда достигла определенного уровня.





Обещанные тренеры Интер академии Милан, отсутствуют, как таковые, хотя с нас было взято согласие на использование данных наших детей. Предлагаются тренировки, с тренерами, о квалификации которых не дается полная информация. Тренеры вратарей были уволены в сентябре 2019 и до настоящего времени отсутствуют, необходимый тренировочный процесс не обеспечен.





Сложившаяся ситуация не самым лучшим образом сказывается на моральном состоянии детей. Плачевная ситуация происходит и с остальными командами ФШМ. При обращениях родителей о расторжении контрактов со стороны ООО "Футбольная школа Николая Мурашко" указывается на необходимость погашения задолженностей перед школой, хотя обучение оплачено вперед в соответствии с договорами.





Просим оказать содействие и скоординировать возникшую ситуацию, поскольку она значима не только для нас, но и для других родителей спортсменов.









footbik.by прокомментировал руководитель ФШМ Николай Мурашко. Он не видит никаких проблем в сложившейся ситуации. Обращение родителей в БФФ дляпрокомментировал руководитель ФШМ Николай Мурашко. Он не видит никаких проблем в сложившейся ситуации.





- Существует ли на сегодняшний день "Интер Академия ФШМ Минск"? Если да, то какие команды или футболисты и сколько в нее входят?





- А какие у вас сомнения? Конечно, существует. У нас договор с "Интером" заключен до 2023 года. Расходы, связанные с "Интер Академией" — это не те деньги, про которые нужно говорить. Построить футбольное поле в разы дороже. Вопрос в том, что мы за эти деньги получили компетенцию и четко видим, где мы ее можем применять. У нас растут тренеры, способные по-новому работать с детьми. Посмотрите, только в АБФФ сколько тренеров мы передали.





- Почему в Минск перестали приезжать итальянские тренеры?





- Сейчас мы говорим с "Интером", чтобы приехал их тренер по вратарям. По нашей программе, мы можем привлекать не только тренеров того или иного возраста. Мы можем взять тренера по развитию какого-то качества, тренера по физподготовке, тренера по вратарям. На сегодняшний день нам более актуально обучить тренера по вратарям.





- Почему произошел массовый уход тренеров из "Интер Академии ФШМ Минск"?





- У нас никакого массового ухода тренеров не произошло. С момента начала обсуждаемых сейчас событий ушли два человека. Если говорить о более раннем периоде, ушли тренеры по вратарям Мунтян и Рощин. Их пригласили в создававшуюся вратарскую футбольную школу, переманили деньгами. Школа так и не открылась. В итоге теперь Мунтян сидит в Калинковичах, а Рощин — в Александрии. А Гигевич с Ярославским ушли в большой футбол, один в "Динамо", второй в "Смолевичи".





- В новых договорах прописаны очень тяжелые для белорусских реалий финансовые условия. Это касается как ежемесячной оплаты, так и компенсации в случае ухода футболистов в другие футбольные школы. Вы намеренно создаете такие условия, чтобы избавиться от детей и их родителей или искренне полагаете, что люди будут подписывать такие договоры? Много ли желающих найдется?





- Наша задача, чтобы родители оплачивали себестоимость процесса подготовки. Если кому-то кажется, что это дорого, то скажу, что это наш стандарт качества. Он столько стоит. Мы хотим, чтобы у нас работали компетентные тренеры, получали хорошее образование, достойную оплату своего труда и не стремились при малейшей возможности уйти в большой футбол. Родители нанимают репетиторов по общеобразовательным предметам и платят гораздо больше. Так почему футбол должен стоить дешево?





- Судя по вашим ответам, вы никакой проблемы в сложившейся ситуации не видите?





- Нет, конечно! Мы смотрим только вперед и с оптимизмом. Мы получили серьезные знания и готовы двигаться дальше. У нас все только начинается!



