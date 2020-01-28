Информация для ИП, адвокатов, нотариусов - о порядке и сроках уплаты обязательных страховых взносов

Источник материала: Виртуальный Брест

Порядок уплаты обязательных страховых взносов (далее – взносы) регулируется Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40.





Доход для исчисления взносов за периоды осуществления деятельности определяется самостоятельно, но не менее суммы размеров минимальной заработной платы (в 2019 году – 330 рублей, с 1 января 2020 г . – 375 рублей), установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.

Размеры взносов составляют:

29% на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование);

6% на случай временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, смерти застрахованного лица или члена его семьи (социальное страхование).

Перечисление взносов производится единым платежом 35% (29%+6%). Код платежа 03512.

Минимальный размер суммы, причитающейся к уплате за 2019 год – 1 386 рублей– в случае осуществления деятельности в течение всего года.

Периоды осуществления предпринимательской деятельности и суммы обязательных страховых взносов за эти периоды отражаются в индивидуальных сведениях по форме ПУ-3 (далее – форма ПУ-3).

Периоды неосуществления в отчетном году предпринимательской деятельности также указываются в форме ПУ-3. Форма ПУ-3 должна быть представлена в органы Фонда не позднее 31 марта 2020 года.

В случае непредставления формы ПУ-3 с периодами неосуществления деятельности, органами Фонда будет взыскана задолженность за полный 2019 год в сумме 1 386 рублей.

Расчет, подлежащих к уплате взносов, производится предпринимателями самостоятельно. Для правильного расчета суммы взносов рекомендуется использовать калькулятор, который размещен на сайте Фонда : https://ssf.gov.by/ru/kalk_ip-ru/ .

Уплата взносов должна быть не позднее 1 марта 2020 года.

Платежи принимаются наличными денежными средствами в кассы банков, а также с использованием платежно-справочных терминалов, инфокиосков, интернет-банкинга, мобильного банкинга, банкомата, кассы банка, устройств приема наличных денег (cash-in) и других пунктов банковского обслуживания, подключенных к системе "Расчет".

Для проведения платежа необходимо:

1) выбрать пункт "Система "Расчет" (ЕРИП);

2) выбрать вкладку «ФСЗН», нажать последовательно вкладки для выбора региона, в котором находится районный (городской) отдел ФСЗН, плательщиком которого вы являетесь;

3) выбрать вид платежа;

4) ввести учетный номер плательщика ФСЗН (9 цифр).

5) ввести сумму платежа в белорусских рублях;

6) проверить правильность выбранных (введенных) данных;

7) подтвердить совершение платежа.

Подробная информация и контактные телефоны органов Фонда размещены на официальном сайте Фонда https://ssf.gov.by в разделе «Территориальные органы Фонда» .

Брестское областное управление Фонда

социальной защиты населения города Бреста