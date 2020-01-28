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Минское «Динамо» первым из клубов КХЛ потеряло шансы на плей-офф

28.01.2020 21:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проиграло в гостях питерскому СКА со счетом 0:5 и потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубрам» предстоит сыграть еще 10 матчей, но отставание от восьмого места составляет уже более 20 очков.

Минское «Динамо» — единственная команда КХЛ, не имеющая шансов на плей-офф. Причем впервые в своей истории клуб не сыграет в Кубке Гагарина в течение трех лет.

В этом сезоне подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли 40 из 52 матчей.

 
 
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Минское «Динамо» проиграло в гостях питерскому СКА со счетом 0:5 и потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ.
 
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