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Какую пользу могут принести новогодние ёлки после праздников?

28.01.2020 21:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогодние ели не в мусорку, а на переработку. Из трех районов Минска вывезли более 5 тысяч колючих красавиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какую пользу могут принести новогодние ёлки после праздников?

А это почти 40 тонн сырья для производства топливной щепы и компоста. Такого результата удалось добиться всего за два январских воскресенья. Сейчас все ели переработаны и готовы вновь приносить пользу.

К слову, жители охотно подключились к инициативе сбора и переработки деревьев.

Какую пользу могут принести новогодние ёлки после праздников?

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новогодние ели не в мусорку, а на переработку. Из трех районов Минска вывезли более 5 тысяч колючих красавиц, сообщили в программе «Столичные...
 
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