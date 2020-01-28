ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновлённый Трудовой кодекс. Что изменится для молодых мам

28.01.2020 21:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – более 200 статей.

Одна из новаций связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В измененном кодексе появилось такое понятие, как дистанционный труд.

Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия»

Одна из самых обсуждаемых норм – две недели отпуска для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение шести месяцев с момента рождения ребенка и на законных основаниях попросить 14 выходных дней, чтобы уделить время семье и разделить с супругой заботы о младенце.

Обновлённый Трудовой кодекс. Что изменится для молодых мам

Кроме хороших новостей для пап, в кодексе есть изменения, которые касаются и работающих мам с детьми до трех лет. Пока таким сотрудницам нормы трудового законодательства запрещали ездить в служебные командировки, работать сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни, даже если они сами не против. Отныне эти ограничения оставили только для беременных. А вот для остальных появился пункт «по согласованию сторон».

Люди в материале: нет
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Деда надо убирать». Что говорили в суде родственники, которых обвиняют в жестоких убийствах пенсионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика