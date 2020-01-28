﻿ В аэропорту Минска будут брать анализ на коронавирус. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В аэропорту Минска будут брать анализ на коронавирус

28.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за распространения коронавируса двойной контроль вводят в аэропорту Минска. Сначала пассажиров проверят на борту самолета, а потом туристы смогут сделать экспресс-тест в воздушной гавани. Анализ бесплатный, передает телеканал «МИР 24».

«Мы будем добавлять к имеющемуся контролю по повышению температуры еще лабораторную диагностику на предмет коронавируса. А еще раз повторюсь, что этот вирус малозаразный. И чтобы заразиться, нужно длительное общение. И мы считаем, что данных мер достаточно, чтобы снизить риск завоза в Беларусь вируса. А если пациент такой появится, то на ранних стадиях у нас получится снизить все риски осложнений», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник. 

В феврале ждут тех, кто улетал в Поднебесную на праздники. Это порядка трех тысяч человек. В Минздраве говорят, что прежде чем выехать из Китая, им придется пройти обязательный двухнедельный карантин. Сейчас случаев заражения коронавирусом в Беларуси не зафиксировано.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время случаев заражения коронавирусом в Беларуси не зафиксировано.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика