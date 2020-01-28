В аэропорту Минска будут брать анализ на коронавирус

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за распространения коронавируса двойной контроль вводят в аэропорту Минска. Сначала пассажиров проверят на борту самолета, а потом туристы смогут сделать экспресс-тест в воздушной гавани. Анализ бесплатный, передает телеканал «МИР 24».

«Мы будем добавлять к имеющемуся контролю по повышению температуры еще лабораторную диагностику на предмет коронавируса. А еще раз повторюсь, что этот вирус малозаразный. И чтобы заразиться, нужно длительное общение. И мы считаем, что данных мер достаточно, чтобы снизить риск завоза в Беларусь вируса. А если пациент такой появится, то на ранних стадиях у нас получится снизить все риски осложнений», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.