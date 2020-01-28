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В аэропорту Минска будут брать анализ на коронавирус
28.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за распространения коронавируса двойной контроль вводят в аэропорту Минска. Сначала пассажиров проверят на борту самолета, а потом туристы смогут сделать экспресс-тест в воздушной гавани. Анализ бесплатный, передает телеканал «МИР 24».
В феврале ждут тех, кто улетал в Поднебесную на праздники. Это порядка трех тысяч человек. В Минздраве говорят, что прежде чем выехать из Китая, им придется пройти обязательный двухнедельный карантин. Сейчас случаев заражения
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