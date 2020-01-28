Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА со счетом 0:5

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение команды от питерского СКА (0:5).

— После неудачного вбрасывания мы чуть не пропустили уже на первых секундах. А затем соперник быстро забросил две шайбы. Мы просто оказались не готовы к такому давлению от СКА и немного волновались. Хотя и знали, что подобное начало матча — стиль этой команды.

Потом играли неплохо, но сказалось мастерство игроков СКА. Этот матч — пример того, как нашим хоккеистам нужно действовать, чтобы находиться в топе КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня команда лишилась всех шансов на плей-офф. Прокомментируйте произошедшее, потому что у клуба уже не первый год неплохой подбор игроков, есть сильные легионеры.

— Мы крайне разочарованы таким исходом. Не так мы себе представляли этот сезон. Да, у нас много молодых хоккеистов, но все-таки были надежды на большее. Не хочу делать каких-то выводов. Скажу лишь, что у нас есть огромное разочарование.

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