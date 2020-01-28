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В Глусском районе Ford вылетел в кювет - пострадали пассажиры: они не были пристегнуты

28.01.2020 22:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Глусском районе поздно ночью 27 января перевернулся Ford. Пострадали пассажиры-пенсионеры — они не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает УВД.


ДТП произошло в 23.00 на дороге Глуск — Любань, не доезжая до деревни Прусы. 33-летний водитель Ford не справился с управлением, из-за чего машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

Травмы получили 70-летняя пенсионерка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, и 64-летний пенсионер, находившийся на заднем сиденье. Оба в больнице.

 
 
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