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Поссорился с девушкой и сел за руль. В Несвиже автомобиль снёс забор и врезался в дом

28.01.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пошел на таран. В Несвиже автомобиль снес забор и врезался в дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выяснилось, что водитель накануне поссорился с девушкой, выпил и сел за руль. В его крови обнаружено более 3 промилле алкоголя. Момент происшествия он даже не помнит.

Поссорился с девушкой и сел за руль. В Несвиже автомобиль снёс забор и врезался в дом

Поссорился с девушкой и сел за руль. В Несвиже автомобиль снёс забор и врезался в дом

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Новости Беларуси. Пошел на таран. В Несвиже автомобиль снес забор и врезался в дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выяснилось, что водитель накануне...
 
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