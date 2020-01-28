|
Поссорился с девушкой и сел за руль. В Несвиже автомобиль снёс забор и врезался в дом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пошел на таран. В Несвиже автомобиль снес забор и врезался в дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выяснилось, что водитель накануне поссорился с девушкой, выпил и сел за руль. В его крови обнаружено более 3 промилле алкоголя. Момент происшествия он даже не помнит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пошел на таран. В Несвиже автомобиль снес забор и врезался в дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выяснилось, что водитель накануне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)