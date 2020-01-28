Поссорился с девушкой и сел за руль. В Несвиже автомобиль снёс забор и врезался в дом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пошел на таран. В Несвиже автомобиль снес забор и врезался в дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выяснилось, что водитель накануне поссорился с девушкой, выпил и сел за руль. В его крови обнаружено более 3 промилле алкоголя. Момент происшествия он даже не помнит.







