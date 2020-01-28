ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: «Надеемся, что доберёмся всё-таки до первого места на такой престижной гонке»

28.01.2020 23:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Дакар-2020» стал успешным для белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». Ралли завершилось в Саудовской Аравии 17 января, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В генеральной классификации грузовиков наш Сергей Вязович стал третьим, Алексей Вишневский занял восьмое место, а Александр Василевский финишировал с 12-м результатом.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар-2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Общая протяженность маршрута составила свыше 8 тысяч километров, большая часть из которых пришлась на спецучастки, включающие скоростные, каменистые отрезки и дюны.

Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: «Надеемся, что доберёмся всё-таки до первого места на такой престижной гонке»

Все наши ребята добрались до финиша. Сейчас они готовятся к новым стартам. Задачи стоят очень амбициозные. Пилоты вместе со своим техническим персоналом знают, за счет чего необходимо улучшить результаты на следующий «Дакаре». Уже готовится машина с новыми техническими характеристиками. Так, может поменяться подвеска, планируется увеличить мощность двигателя, а коробка передач станет автоматической.

Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: «Надеемся, что доберёмся всё-таки до первого места на такой престижной гонке»

Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: «Надеемся, что доберёмся всё-таки до первого места на такой престижной гонке»

Сергей Вязович, бронзовый призер ралли-рейд «Дакар-2020»:
Мы очень надеемся, что доберемся все-таки до первого места на такой престижной гонке. Это наша цель, команды, и мы для этого все делаем.

В ближайшее время мы построим еще один капотный грузовик, который будет с изменениями, которые в течение года мы готовили для него, но боялись в том числе применять без испытаний на этой гонке. В течение всего года скорей всего Алексей Вишневский будет испытывать все нововведения. К концу года, надеюсь, что даже появится третий грузовик перед стартом на «Дакар-2021» капотной конфигурации.

Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»

Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: «Надеемся, что доберёмся всё-таки до первого места на такой престижной гонке»

Новый сезон для команды «Маз-СПОРТавто» стартует в апреле гонкой в Марокко, куда белорусов пригласили организаторы.

Ранее экипаж Сергея Вязовича уже становился призером «Дакара». В 2018 году белорусы привезли серебро престижного ралли-рейда.

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Дакар-2020» стал успешным для белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». Ралли завершилось в Саудовской Аравии 17 января, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика