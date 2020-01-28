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Имел шанс поехать на Олимпиаду. Тяжелоатлет из Лиды Вадим Лихорад подозревается в употреблении допинга

28.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Имел шанс поехать на Олимпиаду. Тяжелоатлет из Лиды Вадим Лихорад подозревается в употреблении допинга

Тяжелоатлет Вадим Лихорад временно отстранен от участия в соревнованиях, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики.

Причина отстранения бронзового призера чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике Вадима Лихорада — подозрение в нарушении антидопинговых правил. 26-летнего спортсмена подозревают в использовании дегидрохлорметилтестостерона (анаболический препарат, способствующий увеличению силы и росту мышечной массы).

«Образец Вадима Лихорада дал отрицательные результаты на дегидрохлорметилтестостерон», — говорится в сообщении.

Проводится расследование, окончательное решение будет вынесено позже.

Спортсмен родом из Лиды. В 2018 году получил звание мастера спорта международного класса Беларуси. В прошлом году Лихорад стал бронзовым призером чемпионата Европы в Батуми, а годом ранее выиграл «бронзу» на чемпионате мира. Он является кандидатом на участие в Олимпиаде-2020.

 
 
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Тяжелоатлет Вадим Лихорад временно отстранен от участия в соревнованиях, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики. Причина отстранения...
 

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