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Имел шанс поехать на Олимпиаду. Тяжелоатлет из Лиды Вадим Лихорад подозревается в употреблении допинга
Источник материала: Lida.Info
Тяжелоатлет Вадим Лихорад временно отстранен от участия в соревнованиях,
Причина отстранения бронзового призера чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике Вадима Лихорада — подозрение в нарушении антидопинговых правил. 26-летнего спортсмена подозревают в использовании дегидрохлорметилтестостерона (анаболический препарат, способствующий увеличению силы и росту мышечной массы).
«Образец Вадима Лихорада дал отрицательные результаты на дегидрохлорметилтестостерон», — говорится в сообщении.
Проводится расследование, окончательное решение будет вынесено позже.
Спортсмен родом из Лиды. В 2018 году получил звание мастера спорта международного класса Беларуси. В прошлом году Лихорад стал бронзовым призером чемпионата Европы в Батуми, а годом ранее выиграл «бронзу» на чемпионате мира. Он является кандидатом на участие в Олимпиаде-2020.
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Имел шанс поехать на Олимпиаду. Тяжелоатлет из Лиды Вадим Лихорад подозревается в употреблении допинга
Тяжелоатлет Вадим Лихорад временно отстранен от участия в соревнованиях, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики. Причина отстранения...
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