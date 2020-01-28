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«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

28.01.2020 23:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 января Президент Александр Лукашенко поручил сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью: это лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения.

Военный борт Ил-76 МД уже готовится к отправке. Эти кадры сняты на аэродроме в Мачулищах.

«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

К слову, эта помощь – только первый шаг. По линии Министерства иностранных дел в настоящий момент ведется работа по выработке дальнейших мер поддержки. В частности, определяется, чем конкретно мы можем помочь еще.

«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

Александр Худолеев, первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь поручено обеспечить формирование груза, загрузку, разгрузку в пункте назначения и, соответственно, передачу китайской стороне. Груз будет порядка 20 тонн. Это груз чисто медицинского назначения.

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«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Самолет вообще уникален сам по себе – готов перевозить грузы до 48 тонн. Объем грузовой кабины – 180 кубических метров.

Полет будет продолжаться в районе 20 часов, с посадками. 20 часов – на аэродром в Пекин, обратный маршрут составит такое же время.

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Прорабатывается при необходимости выезд руководства Министерства здравоохранения и наших ведущих специалистов для оказания консультационной помощи и оценки потребности китайской стороны в нашей врачебной поддержке.

Люди в материале: Александр Худолеев, Андрей Лукьянович
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 января Президент...
 
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