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«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 января Президент Александр Лукашенко поручил сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью: это лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения.
Военный борт Ил-76 МД уже готовится к отправке. Эти кадры сняты на аэродроме в Мачулищах.
К слову, эта помощь – только первый шаг. По линии Министерства иностранных дел в настоящий момент ведется работа по выработке дальнейших мер поддержки. В частности, определяется, чем конкретно мы можем помочь еще.
Александр Худолеев, первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Полет будет продолжаться в районе 20 часов, с посадками. 20 часов – на аэродром в Пекин, обратный маршрут составит такое же время.
Прорабатывается при необходимости выезд руководства Министерства здравоохранения и наших ведущих специалистов для оказания консультационной помощи и оценки потребности китайской стороны в нашей врачебной поддержке.
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Новости Беларуси. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 января Президент...
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