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Лобовое столкновение в Полоцком районе: трое пострадавших

29.01.2020 01:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 28 января около 21.00 на автодороге «Подъезд к г. Полоцку от Р-20» вблизи деревни Чернещино Полоцкого района, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

20-летний водитель на Volkswagen Passat во время обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mazda, за рулем которого был 30-летний водитель.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате ДТП водители двух машин и пассажир Volkswagen Passat с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.


Фото: vk.com/vitebsk__jai
 
 
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20-летний водитель на Volkswagen Passat во время обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mazda, за рулем которого был 30-летний водитель.
 
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