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Лобовое столкновение в Полоцком районе: трое пострадавших
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 28 января около 21.00 на автодороге «Подъезд к г. Полоцку от Р-20» вблизи деревни Чернещино Полоцкого района,
20-летний водитель на Volkswagen Passat во время обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mazda, за рулем которого был 30-летний водитель.
В результате ДТП водители двух машин и пассажир Volkswagen Passat с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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20-летний водитель на Volkswagen Passat во время обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mazda, за рулем которого был 30-летний водитель.
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