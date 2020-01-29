Лобовое столкновение в Полоцком районе: трое пострадавших

Источник материала: Tut.by

Авария произошла 28 января около 21.00 на автодороге «Подъезд к г. Полоцку от Р-20» вблизи деревни Чернещино Полоцкого района, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

20-летний водитель на Volkswagen Passat во время обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mazda, за рулем которого был 30-летний водитель.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате ДТП водители двух машин и пассажир Volkswagen Passat с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.



Фото: vk.com/vitebsk__jai